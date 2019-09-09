الخميس المقبل.. اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري

الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements

بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري، وتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، أمس، عقب فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، انتهى موسم 2018 – 2019 بشكلٍ رسمي.

وأعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن الموعد النهائي لعقد مراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020، حيث قررت إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم، إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد، الخميس المقبل، في الواحدة ظهرًا، بحضور مندوبي الأندية الـ18، بأحد فنادق القاهرة.

Advertisements

يشار إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ووجود ومحمد فضل، وجمال محمد علي، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، جرى اعتمادها رسميًا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول عن شهر أغسطس 2019

صلاح يحصد جائزة أفضل أهداف ليفربول عن شهر أغسطس 2019

منذ 8 ساعات

الأهلي يؤكد رسمياً جاهزية الشناوي لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

منذ 12 ساعة

تشكيل السعودية المتوقع الليلة أمام اليمن بتصفيات كأس العالم

منذ 13 ساعة

عدلي القيعي يُهاجم اتحاد الكرة مجدداً بقوة لعدم تسليم الأهلي درع الدوري

منذ 14 ساعة

شبكة “ABC” الأمريكية تمنح ميسي جائزة الأفضل في العالم 2019

منذ 15 ساعة

بأمر من فايلر .. صلاح محسن في تشكيل الأهلي الأساسي للموسم الحالي

منذ 15 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

منذ 16 ساعة

منهم محمد صلاح.. FIFA 2020 تعلن أفضل 10 لاعبين باللعبة

منذ يوم واحد
الأهلي يحصل على 136 بطولة ليصبح الملك على الأندية المصرية

عدد بطولات الاهلي.. الأهلي يرد على ميرور فزنا بـ 136 و ليس 118 بطولة

منذ يوم واحد

شوبير: الشناوي لن يرحل عن الأهلي وبات جاهزاً لمباراة كانو سبورت

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق