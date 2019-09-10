بأمر من فايلر .. صلاح محسن في تشكيل الأهلي الأساسي للموسم الحالي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قرر الاعتماد على المهاجم الشاب صلاح محسن بصفة أساسية في جميع مباريات المارد الأحمر الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري كان متعجب بشدة من الأرقام السلبية التي حققها كلاً من الثنائي الهجومي وليد أزارو ومروان محسن كلما شارك أحدهما في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

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وأشار إلى أن فايلر ينوي إعطاء الفرصة الكاملة للشاب صلاح محسن من أجل إثبات قدراته الهجومية العالية، وخاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب رفقة المنتخب الوطني الأولمبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يُذكر أن الثنائي مروان محسن ووليد أزارو قد واجها سيل من الانتقادات الحادة طيلة الفترة الماضية، وخاصة المغربي “أزارو” نظراً لكونه الأكثر مشاركة على حساب أي لاعب آخر في صفوف الفريق الأهلاوي.

ويمتاز وليد أزارو بالسرعة الكبيرة، إلا أنه دائماً ما يُتقن إضاعة الفرص بشكل غريب للغاية أمام مرمى المنافسين، مما تسبب في خسارة فريق الأهلي في أكثر من مناسبة هامة منذ الموسم الماضي، علماً بأن اللاعب المغربي كان قد فاز بجائزة هداف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم قبل الفائت.

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