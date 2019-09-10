شبكة “ABC” الأمريكية تمنح ميسي جائزة الأفضل في العالم 2019

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قررت شبكة “ABC” الأمريكية منح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2019، بعد المستوى الرفيع الذي قدمه سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي.

وتقوم الشبكة الأمريكية بمنح جائزة سنوية لأفضل الرياضيين في العالم بأكمله، وهي الجائزة المعروفة باسم “ESPY” لأفضل لاعب في العالم، ليُتوج بذلك البرغوث الأرجنتيني بأولى الجوائز العام الحالي 2019.

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وكان “ميسي” متواجداً في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019، وذلك رفقة كلاً من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باختيار “فان دايك” في نهاية المطاف كأفضل لاعب في أوروبا 2019، علماً بأن كلاً من الثلاثي يتواجد أيضاً في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يُذكر أن ليونيل ميسي كان قد نجح في قيادة فريقه برشلونة الموسم الماضي نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، كما نال أيضاً جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وفي المقابل، فشل في مساعدة فريقه الكتالوني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الإقصاء من الدور نصف النهائي على يد فريق ليفربول الإنجليزي، وهو نفس الحال في مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة في المباراة النهائية على يد فريق فالنسيا، كما عاش مرارة الهزيمة مجدداً مع منتخب بلاده الأرجنتين في مسابقة كوبا أمريكا، بعد الإقصاء من المربع الذهبي على يد منتخب البرازيل.

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