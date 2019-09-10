عدلي القيعي يُهاجم اتحاد الكرة مجدداً بقوة لعدم تسليم الأهلي درع الدوري

عدلي القيعي
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حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على مهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم مجدداً بشكل قوي للغاية، بسبب عدم قيام الأخير بتسليم درع مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الآن لفريق الأهلي بطل نسخة الموسم الماضي.

وأكد عدلي القيعي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” مساء يوم أمس الإثنين أن تتويج فريق الأهلي بلقب الدوري العام بات أمراً طبيعياً له أو حتى بالنسبة لجماهيره الغفيرة، أما الأمر الذي لا يُعد طبيعياً هو عدم تسلم درع الدوري حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من شهر على انتهاء المسابقة بشكل رسمي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أنه تعجب بشدة من الاحتفالية الرائعة التي نظمها اتحاد الكرة لفريق الزمالك من أجل تسليمه لقب كأس مصر، عقب نهاية المباراة النهائية مباشرة التي فاز فيها على حساب فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يُهاجم فيها عدلي القيعي الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التأخر في تسليم درع الدوري للمارد الأحمر، حيث سبق وأن فعل ذلك حينما كان المهندس هاني أبو ريدة لا يزال رئيساً للاتحاد.

وتبدلت الأمور كلياً في الأسابيع الماضية، حيث استقال مجلس أبو ريدة بالكامل بعد إخفاق المنتخب الوطني المصري في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019، ومن ثم قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لإدارة شؤون الاتحاد حتى صيف العام المقبل 2020.

وتُعد الأدوار الأخيرة من مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 هي التي تم الإشراف عليها من قبل اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، مما يعني بدوره أن اللجنة لا تزال لم تُناقش بعد ملف تسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي، وخاصة في ظل كثرة الملفات الساخنة على طاولة اتحاد الكرة في الوقت الحالي.

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