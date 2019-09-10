الأهلي يؤكد رسمياً جاهزية الشناوي لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

محمد الشناوي
Advertisements

أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء جاهزية النجم محمد الشناوي، من أجل حراسة عرين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة القادمة أمام فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن “الشناوي” قد انتظم بشكل طبيعي للغاية في التدريبات الجماعية رفقة زملائه صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تعافى بشكل كامل من الكدمة التي تعرض لها على مستوى الكتف خلال مران المارد الأحمر مساء يوم الأحد الماضي.

Advertisements

يُذكر أن الفريق الأهلاوي سوف ينزل ضيفاً ثقيلاً على فريق كانو سبورت مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر على أرض دولة غينيا الاستوائية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

على صعيد متصل، كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي آخر التطورات بخصوص حالة المصابين، وتحديداً كلاً من الثلاثي محمد محمود وسعد الدين سمير ورامي ربيعة.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب محمد محمود سوف يعود للمشاركة في المران الجماعي بعد أسبوعين من الآن، فيما ينضم كلاً من الثنائي رامي ربيعة وسعد الدين سمير للتدريبات عقب عودة بعثة المارد الأحمر مباشرة من دولة غينيا الاستوائية.

إقرأ أيضاً: تشكيل السعودية المتوقع الليلة أمام اليمن بتصفيات كأس العالم

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول عن شهر أغسطس 2019

صلاح يحصد جائزة أفضل أهداف ليفربول عن شهر أغسطس 2019

منذ 8 ساعات

تشكيل السعودية المتوقع الليلة أمام اليمن بتصفيات كأس العالم

منذ 13 ساعة

عدلي القيعي يُهاجم اتحاد الكرة مجدداً بقوة لعدم تسليم الأهلي درع الدوري

منذ 14 ساعة

شبكة “ABC” الأمريكية تمنح ميسي جائزة الأفضل في العالم 2019

منذ 15 ساعة

بأمر من فايلر .. صلاح محسن في تشكيل الأهلي الأساسي للموسم الحالي

منذ 15 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

منذ 16 ساعة

منهم محمد صلاح.. FIFA 2020 تعلن أفضل 10 لاعبين باللعبة

منذ يوم واحد
الأهلي يحصل على 136 بطولة ليصبح الملك على الأندية المصرية

عدد بطولات الاهلي.. الأهلي يرد على ميرور فزنا بـ 136 و ليس 118 بطولة

منذ يوم واحد

الخميس المقبل.. اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري

منذ يوم واحد

شوبير: الشناوي لن يرحل عن الأهلي وبات جاهزاً لمباراة كانو سبورت

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق