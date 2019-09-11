اتحاد الكرة يُعاقب رسمياً شيكابالا والزمالك بسبب الإساءة للأهلي بنهائي الكأس

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات صارمة للغاية بشكل رسمي على نادي الزمالك وقائد فريقه الأول “محمود عبد الرازق شيكابالا”، بسبب الإساءة المتعمدة من طرف الأخير تجاه الغريم التقليدي النادي الأهلي عقب نهاية مباراة نهائي كأس مصر مساء يوم الأحد الماضي.

وكان فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس مصر بعد فوزه العريض على حساب نظيره فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وأثار النجم “شيكابالا” جماهير القلعة البيضاء بعد نهاية اللقاء مباشرة، لتبدأ بدورها في الإساءة للنادي الأهلي بهتافات حملت ألفاظاً خارجة، مما جعل سيد حسين بنداري رئيس محكمة الاستئناف يُصدر عقوبات رادعة بحق نادي الزمالك بشكل عام ونجمه الأول محمود عبد الرازق شيكابالا بشكل خاص.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم:

ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر، والتي تم إقامتها في يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية بين فريقي الزمالك وبيراميدز، واتضح لمراقب المباراة العديد من المخالفات بحق الطرفين.

وجاءت هذه المخالفات على النحو التالي، أولاً قيام اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز بارتداء طاقم مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي، ثانياً قيام جماهير نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة ضد لاعبي فريق بيراميدز والأهلي مثلما هو واضح بالتقرير.

ثالثاً تأخر الطرفين عن النزول إلى أرضية الملعب مع بداية الشوط الثاني، رابعاً دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك إلى ملعب المباراة بعد كل هدف سجله فريق الزمالك، خامساً قيام اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بإثارة جماهير نادي الزمالك من أجل الهتاف بعبارات تحتوي على ألفاظ خارجة، وهو ما يُخالف الروح والقيم الرياضية والآداب العامة.

سادساً عدم صعود بعض لاعبي فريق بيراميدز إلى منصة التتويج بعد نهاية المباراة من أجل استلام الميداليات الفضية الخاصة بهم، وهم كلاً من علي جبر وأحمد الشناوي وعمر جابر.

والآن سوف نستعرض لكم العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة:

فرض غرامة مالية على نادي الزمالك يصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري، على أن يتم تسديدها في الحساب الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار، بسبب قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة ضد لاعبي فريق بيراميدز والأهلي. فرض غرامة مالية على اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا يصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب التصرفات التي بدرت منه عقب نهاية مباراة نهائي كأس مصر. فرض غرامة مالية على ثلاثي فريق بيراميدز عمر جابر وأحمد الشناوي وعلي جبر يصل قدرها إلى مبلغ 30 ألف جنيه مصري لكل لاعب منهم، بسبب عدم صعود أي منهم لمنصة التتويج بعد نهاية المباراة. تحذير الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعد الدخول إلى أرضية الملعب مرة أخرى في أي مباراة قادمة دون الحصول على إذن من حكم المباراة. تحذير الزمالك وبيراميدز من تكرار سيناريو التأخر في النزول إلى أرضية الملعب مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني لأي مباراة قادمة لكلاهما. تحذير أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز في حالة ارتداء زي مخالف لما هو متفق عليه قبل انطلاقة أي مباراة قادمة.

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