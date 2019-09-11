فايلر يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر هذه المباراة أمام مضيفه فريق كانو سبورت مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر 2019 على أرض دولة غينيا الاستوائية، علماً بأنها تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

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ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أيضاً ولكن على أرض مصر، مع الوضع في الاعتبار أن الفريق الأهلاوي سوف يخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

وإليكم الآن قائمة الأهلي التي أعلن عنها المدير الفني السويسري رينيه فايلر استعداداً لمواجهة كانو سبورت:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / محمود وحيد / محمود متولي / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسام عاشور / جونيور أجايي / حسين الشحات / أليو ديانج / جيرالدو / صالح جمعة / وليد سليمان / رمضان صبحي / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

يُذكر أن هذه المباراة ستكون له للمدرب السويسري رينيه فايلر على الصعيد الرسمي منذ أن تم تعيينه في منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

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