مرتضى منصور يُهاجم عدلي القيعي بقوة بسبب عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

مرتضى منصور
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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مهاجمة عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بقوة، بعدما تسبب في فرض عقوبات صارمة على نادي الزمالك على خلفية بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وكان عدلي القيعي قد طالب من خلال برنامجه “ملك وكتابة” المذاع عبر شاشة قناة “الأهلي” في الأيام الماضية ضرورة فرض عقوبات رادعة على نادي الزمالك، بسبب الهتافات المسيئة من طرف جماهيره التي تم توجيهها للنادي الأهلي ولاعبيه.

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وبناءً على ذلك، سارعت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في التحقيق حول أحداث مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز من خلال الإطلاع على تقرير مراقب المباراة، مما أسفر عن فرض عقوبات مالية سواء على نادي الزمالك أو خاصة على نجمه الأول محمود عبد الرازق شيكابالا، بعدما تعمد الأخير إثارة الجماهير لسب النادي الأهلي.

ومن جانبه، أكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن عدلي القيعي لا يرغب في التوبة مفضلاً إدعاء الفضيلة والاحترام، مُطالباً إياه بضرورة احترام عمره.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن النادي الأهلي دائماً ما يتسم بالقيم والمبادئ، ولكن عدلي القيعي ومجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هم من أضاعوا هذه القيم والمبادئ، مُشبهاً في الوقت ذاته برنامج “ملك وكتابة” ب”ريا وسكينة”.

وعن العقوبة المفروضة على “شيكابالا”، شدد المستشار مرتضى منصور على أن اللاعب لم يقم بإهانة النادي الأهلي تماماً، إلا أن الأخير يخاف منه ويرغب في إيقافه بأي وسيلة ممكنة قبل مباراة كأس السوبر المصري.

وأوضح المستشار مرتضى منصور في حديثه أن مسؤولي النادي الأهلي قاموا بإرسال جماهير تابعة لهم بالاتفاق مع ممدوح عيد، من أجل مساندة ودعم فريق بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قام شخصياً بتهديد حوالي 15 مشجعاً زملكاوياً بالطرد من مدرجات ملعب برج العرب بعد قيامهم بسب المايسترو صالح سليم.

وفي ختام تصريحاته، أضاف المستشار مرتضى منصور أنه يتمتع بالمبادئ أكثر من مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، نظراً لمحاولة الأخير التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعكس موقف مجلس إدارة نادي الزمالك الذي رفض ضم رمضان صبحي رغم موافقته على الانضمام للقلعة البيضاء قبل تجديد عقد إعارته للأهلي.

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