مرتضى منصور يُدافع عن شيكابالا .. ويؤكد “أحترم جماهير الأهلي”

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الدفاع بقوة عن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد العقوبة المالية التي تم فرضها عليه من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا لم يُخطئ على الإطلاق في حق النادي الأهلي وجماهيره.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن نادي الزمالك هو من سيُعاقب “شيكابالا”، وذلك حالة قام الأخير بتوجيه أي لفظ خارج سواء للنادي الأهلي أو لجماهيره، وهو الأمر الذي لم يحدث تماماً عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

وشدد المستشار مرتضى منصور في حديثه على أنه يحترم جماهير النادي الأهلي العظيمة، ولن يقف صامتاً على أي إساءة يتعرض لها الأهلي من طرف أي لاعب داخل نادي الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي الزمالك عبارة عن منظومة محترمة وليس مثل بعض المنظومات الأخرى التي تحصل على ساعات هدية.

وعن العقوبة المفروضة على النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، أوضح المستشار مرتضى منصور أنه في حالة تم تطبيق العقوبة رسمياً على “شيكابالا”، سوف يقوم نادي الزمالك بمقاطعة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي ختام تصريحاته، عبر المستشار مرتضى منصور عن ثقته في التزام جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، والتي ستُقام بين الغريمين في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019.

يُذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة كانت قد فرضت غرامة مالية على نادي الزمالك وصل قدرها إلى 100 ألف جنيه مصري، إضافة إلى غرامة أخرى على محمود عبد الرازق شيكابالا وصل قدرها إلى 50 ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية المخالفات المرتكبة من الطرفين في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم الأحد الماضي.

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