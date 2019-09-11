مرتضى منصور: ميتشو مدرب عبقري بعكس جروس المتكبر

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالإشادة بقدرات الصربي “ميتشو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما نجح في قيادة فريق الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر في أول مباراة رسمية له مع أبناء القلعة البيضاء.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن فريق الزمالك بات يمتلك مديراً فنياً عبقرياً باعتراف الوسط الرياضي في مصر بأكمله، بالرغم من التشكيك من جانب بعض جماهير نادي الزمالك في اختياره قبل أسابيع من الآن.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن المدرب الصربي لديه قدرات فنية هائلة، كما يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع جميع لاعبي فريق الزمالك وخاصة النجوم أو حتى الجهاز المعاون بالكامل، وذلك بعكس المدرب السويسري المتكبر “كريستيان جروس” الذي كان يرفض التشاور مع معاونيه.

وشدد المستشار مرتضى منصور على أن كامل تركيز فريق الزمالك مُنصب في الوقت الحالي فقط على مباراة ذهاب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، وليس على مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وفي ختام حديثه، أوضح المستشار مرتضى منصور أن التوفيق لم يكن حليفاً لفريق الزمالك في قرعة دور ال32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، نظراً لأن الفارس الأبيض سوف يلتقي مع أحد أكبر أندية كرة القدم في دولة السنغال، فيما سوف يلتقي غريمه الأهلي مع فريق حديث النشأة وهو كانو سبورت من غينيا الاستوائية الذي تأسس منذ 4 سنوات فقط لا غير.

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