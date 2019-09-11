فايلر: الأهلي تجربة رائعة واخترت الطاقم الفني مع جروس

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ذكرت صحيفة blick السويسرية، أن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، إن القلعة الحمراء لها قيمة كبيرة ومختلفة عن باقي الأندية في العالم، خصوصًا أن هناك أكثر من 80 مليون مشجع في مصر والعالم يشجعون النادي الأهلي.

وتناولت الصحيفة السويسرية، تصريحات المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن تجربته الجديدة مع بطل الدوري المصري، والتي أكد أنها “مغامرة رائعة”، مشيرا إلى أن أول لقاء له في مسيرته مع المارد الأحمر ستكون أمام الفريق النيجيري”كانو سبورت” في دورى أبطال أفريقيا، وبعدها لقاء كأس السوبر المحلي أمام نادي الزمالك.

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وأوضحت أنه جرى اختار قيادة الأهلي عقب محادثة بينه ومواطنه كريستيان جروس المدير الفني للزمالك السابق، كما أنه أنهى كل تفاصيل التعاقد مع وفد الأهلي، خلال جلستين، الأولى كانت في مدينة موناكو الفرنسية، والأخرى كانت في مدينة زيورخ السويسرية.