رسمياً: أون سبورت تنقل مراسم قرعة الدوري المصري 2019 / 2020

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أعلنت قناة “أون سبورت” بشكل رسمي اليوم الأربعاء عن انفرادها بنقل مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها يوم غداً الخميس في فندق ماريوت وتحديداً في قاعة أوجيني بمنطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.

وتنطلق مراسم القرعة تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مندوبي 18 نادياً مصرياً سوف يكون حاضرين في مراسم القرعة من أجل متابعة ومعرفة جدول المباريات الخاص بهم.

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يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني كان قد أعلن في وقت سابق عن تحديد يوم 19 سبتمبر 2019 من أجل انطلاقة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري العام 2019 / 2020، على أن تنتهي المسابقة بشكل رسمي في شهر مايو من العام المقبل 2020 كحد أقصى.

ويسعى اتحاد الكرة المؤقت لوضع ضوابط لا يخرج عنها أي نادي في الموسم الجديد، حتى يتم تفادي السيناريو الكارثي الذي عاشته كرة القدم المصرية في الموسم الماضي، حيث انطلقت مسابقة الدوري المصري منذ شهر يونيو 2018 ثم انتهت في شهر يونيو 2019، أي أنها استمرت على مدار عام كامل في وضعية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق.

وكان فريق الأهلي هو من نجح في التتويج بلقب نسخة الموسم الماضي من مسابقة الدوري العام، بينما اكتفى غريمه التقليدي فريق الزمالك بالحلول في مركز الوصافة بعد صراع شرس بينهما على اللقب طيلة الموسم.

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