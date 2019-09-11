أحمد مرتضى يُطالب جماهير الأهلي والزمالك بالانضباط في مباراة السوبر

الأهلي والزمالك
Advertisements

حرص أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهير قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما شهر سبتمبر الحالي.

وقام أحمد مرتضى منصور بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

Advertisements
  • إذا أردنا رجوع الجماهير حقاً، فلتكن مباراة قمة حقيقية بين أعظم جماهير الكرة في العالم، جمهور الزمالك والأهلي، أدعوكم دعوة صادقة لنبذ التعصب، طالبت الجماهير الدولة كثيراً بالسماح بحضور المباريات، عفواً الكرة الآن أصبحت في ملعبكم.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر المصري بين الغريمين الأهلي والزمالك سوف تُقام في مساء يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، فيما سوف يستضيف اللقاء ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بنسبة كبيرة.

ويخوض فريق الأهلي هذه المباراة بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018، بينما يخوض فريق الزمالك هذه المباراة بصفته حامل لقب مسابقة كأس مصر 2017 / 2018.

إقرأ أيضاً: رسمياً: قناة أون سبورت تنقل مراسم قرعة الدوري المصري 2019 / 2020

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

قبل السوبر المصري.. 5 مميزات رصدهم فايلر عن نادي الزمالك

المدير الفني للأهلي يرصد 5 مميزات عن الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في السوبر المصري

منذ 5 ساعات

الأهلي يتحرك رسمياً للرد على عقوبة الفيفا بسبب مستحقات “هيندريك”

منذ 9 ساعات

تركي آل الشيخ يلجأ للقضاء المصري بعد التطاول عليه لفظياً عبر فيس بوك

منذ 10 ساعات

رسمياً: أون سبورت تنقل مراسم قرعة الدوري المصري 2019 / 2020

منذ 12 ساعة

فايلر: الأهلي تجربة رائعة واخترت الطاقم الفني مع جروس

منذ 14 ساعة

مرتضى منصور: ميتشو مدرب عبقري بعكس جروس المتكبر

منذ 18 ساعة

مرتضى منصور يُدافع عن شيكابالا .. ويؤكد “أحترم جماهير الأهلي”

منذ 19 ساعة

مرتضى منصور يُهاجم عدلي القيعي بقوة بسبب عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ 20 ساعة

فايلر يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

منذ 21 ساعة

اتحاد الكرة يُعاقب رسمياً شيكابالا والزمالك بسبب الإساءة للأهلي بنهائي الكأس

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق