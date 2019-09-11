أحمد مرتضى يُطالب جماهير الأهلي والزمالك بالانضباط في مباراة السوبر

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حرص أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهير قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما شهر سبتمبر الحالي.

وقام أحمد مرتضى منصور بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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إذا أردنا رجوع الجماهير حقاً، فلتكن مباراة قمة حقيقية بين أعظم جماهير الكرة في العالم، جمهور الزمالك والأهلي، أدعوكم دعوة صادقة لنبذ التعصب، طالبت الجماهير الدولة كثيراً بالسماح بحضور المباريات، عفواً الكرة الآن أصبحت في ملعبكم.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر المصري بين الغريمين الأهلي والزمالك سوف تُقام في مساء يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، فيما سوف يستضيف اللقاء ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بنسبة كبيرة.

ويخوض فريق الأهلي هذه المباراة بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018، بينما يخوض فريق الزمالك هذه المباراة بصفته حامل لقب مسابقة كأس مصر 2017 / 2018.

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