تركي آل الشيخ يلجأ للقضاء المصري بعد التطاول عليه لفظياً عبر فيس بوك

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قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز سابقاً اللجوء إلى القضاء المصري للحفاظ على حقوقه القانونية، بعدما تم التطاول عليه بألفاظ خارجة من طرف العديد من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ولا تزال الأجواء مشحونة بين المستشار تركي آل الشيخ وجماهير النادي الأهلي رغم رحيله عن مصر قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب الخلافات السابقة بينه وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

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وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

سوف أقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الأسماء التالية، نظراً لإساءتهم لشخصي واسمي ومكانتي، سأسعى جاهداً لكشف من خلفهم، ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائماً متعاونين بأخوة ومحبة بعيداً عن الدخلاء.

مصر في قلبي مثلها مثل السعودية، سأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس الفخ، أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لا تسمح بالإساءة لأحد، خليكو شجعان ولا تسمحوا الإساءات دي إذا مقتنعين فيها، لأنها موثقة عندي.

وإليكم الآن جميع الأسماء التي رصدها المستشار تركي آل الشيخ، والتي أهانته بشكل مُبالغ فيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:

فكري محمود / محمد الغيطي / أشرف أيمن / إبراهيم حامد / تامر أبوعرب / أحمد الحسيني / زكريا كامل / محمود صالح / تامر صحافه / محمد خالد / أحمد زعفان / محمد مجدي / أحمد فوزي / أحمد سليمان / يوسف صالح / كريم صبري.

محمود سعد / أحمد المستريحي / محمد إبراهيم عبدالباري / محمد علي / أحمد عصام / محمود البدراوي / ضياء عويس / محمود السيد / محمود سعيد / جهاد الغزالي / محمد فتحي / مصطفى البكري / رائد الصفتي / باسل أحمد / حازم الزهيري / محمود كابو.

أدم ترك / عبدالله سيد محمد / ياسمين محفوظ / أحمد محمود / إسلام مهدي / أحمد قيشو / سيد علي / أحمد أسامة / أحمد رفاعي / خلود أحمد / مصطفى يوسف / محمود خليفة / هاني / عصام فرحات / عبدالله سيد / محمد فتحي.

محمود خالد / مصطفى حمام / سيد شريف / محمد الشيخ / عمرو عبدالحميد / عمرو فريد / أشرف الجرف.

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