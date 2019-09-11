تركي آل الشيخ يلجأ للقضاء المصري بعد التطاول عليه لفظياً عبر فيس بوك

تركي آل الشيخ
Advertisements

قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز سابقاً اللجوء إلى القضاء المصري للحفاظ على حقوقه القانونية، بعدما تم التطاول عليه بألفاظ خارجة من طرف العديد من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ولا تزال الأجواء مشحونة بين المستشار تركي آل الشيخ وجماهير النادي الأهلي رغم رحيله عن مصر قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب الخلافات السابقة بينه وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

Advertisements

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

  • سوف أقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الأسماء التالية، نظراً لإساءتهم لشخصي واسمي ومكانتي، سأسعى جاهداً لكشف من خلفهم، ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائماً متعاونين بأخوة ومحبة بعيداً عن الدخلاء.
  • مصر في قلبي مثلها مثل السعودية، سأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس الفخ، أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لا تسمح بالإساءة لأحد، خليكو شجعان ولا تسمحوا الإساءات دي إذا مقتنعين فيها، لأنها موثقة عندي.

وإليكم الآن جميع الأسماء التي رصدها المستشار تركي آل الشيخ، والتي أهانته بشكل مُبالغ فيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:

  • فكري محمود / محمد الغيطي / أشرف أيمن / إبراهيم حامد / تامر أبوعرب / أحمد الحسيني / زكريا كامل / محمود صالح / تامر صحافه / محمد خالد / أحمد زعفان / محمد مجدي / أحمد فوزي / أحمد سليمان / يوسف صالح / كريم صبري.
  • محمود سعد / أحمد المستريحي / محمد إبراهيم عبدالباري / محمد علي / أحمد عصام / محمود البدراوي / ضياء عويس / محمود السيد / محمود سعيد / جهاد الغزالي / محمد فتحي / مصطفى البكري / رائد الصفتي / باسل أحمد / حازم الزهيري / محمود كابو.
  • أدم ترك / عبدالله سيد محمد / ياسمين محفوظ / أحمد محمود / إسلام مهدي / أحمد قيشو / سيد علي / أحمد أسامة / أحمد رفاعي / خلود أحمد / مصطفى يوسف / محمود خليفة / هاني / عصام فرحات / عبدالله سيد / محمد فتحي.
  • محمود خالد / مصطفى حمام / سيد شريف / محمد الشيخ / عمرو عبدالحميد / عمرو فريد / أشرف الجرف.

إقرأ أيضاً: أحمد مرتضى يُطالب جماهير الأهلي والزمالك بالانضباط في مباراة السوبر

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

قبل السوبر المصري.. 5 مميزات رصدهم فايلر عن نادي الزمالك

المدير الفني للأهلي يرصد 5 مميزات عن الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في السوبر المصري

منذ 5 ساعات

الأهلي يتحرك رسمياً للرد على عقوبة الفيفا بسبب مستحقات “هيندريك”

منذ 9 ساعات

أحمد مرتضى يُطالب جماهير الأهلي والزمالك بالانضباط في مباراة السوبر

منذ 11 ساعة

رسمياً: أون سبورت تنقل مراسم قرعة الدوري المصري 2019 / 2020

منذ 12 ساعة

فايلر: الأهلي تجربة رائعة واخترت الطاقم الفني مع جروس

منذ 14 ساعة

مرتضى منصور: ميتشو مدرب عبقري بعكس جروس المتكبر

منذ 18 ساعة

مرتضى منصور يُدافع عن شيكابالا .. ويؤكد “أحترم جماهير الأهلي”

منذ 19 ساعة

مرتضى منصور يُهاجم عدلي القيعي بقوة بسبب عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ 20 ساعة

فايلر يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

منذ 21 ساعة

اتحاد الكرة يُعاقب رسمياً شيكابالا والزمالك بسبب الإساءة للأهلي بنهائي الكأس

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق