الأهلي يتحرك رسمياً للرد على عقوبة الفيفا بسبب مستحقات “هيندريك”

شعار النادي الأهلي
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بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التحرك بشكل رسمي، من أجل الرد على العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب التأخر في سداد مستحقات اللاعب البرازيلي “هيندريك”.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطاباً رسمياً إلى “الفيفا” لمطالبته بحيثيات الحكم الصادر ضده، والذي يتمثل في فرض غرامة مالية على النادي وصل قدرها إلى 990 ألف دولار لصالح البرازيلي هيندريك الذي سبق له وأن كان لاعباً في صفوف المارد الأحمر لمدة 8 أشهر فقط لا غير.

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على صعيد متصل، أكد مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب لن يستسلم بهذه السهولة أمام ذلك الملف، بل طالب المستشار القانوني للنادي بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استئناف ذلك الحكم والدفاع عن حقوق النادي الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي سوف يُرسل إلى “الفيفا” ملفاً كاملاً يحتوى على جميع الخطابات الصادرة والواردة أثناء محاولة التفاوض مع اللاعب البرازيلي هيندريك طوال الأشهر الماضية.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع “هيندريك” في عهد مجلس إدارة محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة السابق، إلا أن الأخير قام بفسخ عقد اللاعب بعد مرور 8 أشهر فقط على تواجده داخل جدران قلعة الحمراء، بسبب تواضع مستوى اللاعب كثيراً تحت إشراف المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو في ذلك الوقت.

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