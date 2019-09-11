المدير الفني للأهلي يرصد 5 مميزات عن الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في السوبر المصري

قبل السوبر المصري.. 5 مميزات رصدهم فايلر عن نادي الزمالك
قبل السوبر المصري.. 5 مميزات رصدهم فايلر عن نادي الزمالك
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حرص المدير الفني للنادي الأهلي السويسري الجنسية رينيه فايلر على متابعة مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز خلال نهائي بطولة كأس مصر، التى أقيمت مساء الأحد السابق، وقد حسمت تلك المباراة الكروية لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف نظيفة ليحرز نادي الزمالك بطولة الكأس للمرة الـ27 خلال تاريخه الكروي.

ولم تهتز شباك نادي الزمالك طوال فترة بطولة كأس مصر، وأحرز لاعبو القلعة البيضاء 8 أهداف طوال أحداث تلك البطولة المحلية الكروية، بدأ نادي الزمالك مشواره ببطولة كأس مصر بمواجهة أمام نادي منيا سمنود، حيث فاز عليه بهدف نظيف وصعد إلى الدور الـ16، كما واجه خلال الدور الـ16 من عمر البطولة نادى الإنتاج الحربى، وفاز عليه أيضاً بهدفين دون رد.

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وحقق نادي الزمالك الفوز بلقب بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالى، بعد أن استطاع تجاوز نادي بيراميدز، ليفوز نادي الزمالك بثاني ألقابه الرسمية، والثالثة خلال الموسم، وهي المواجهة التي ظهر نادي الزمالك فيها بهذا الشكل الرائع، الأمر الذي لفت نظر المدرب السويسري رينية فايلر، والذي أشاد بالعديد من الجزئيات بطريقة لعب نادي الزمالك.

وقد رصد رينيه فايلر عن نادي الزمالك قبل صدام السوبر المصرى 5 مميزات وهي كالتالي:

سرعة التمرير

أشاد رينيه فايلر بالسرعة التي يتمتع لاعبي نادي الزمالك، وأكد أن القلعة البيضاء عملت على تقديم كرة قدم تضاهي الكرة الأوروبية من حيث الالتزام، ومن حيث التنويع الهجومي، وأكد على صلابة الصربي “ميتشو”، الذي طور من أداء لاعبي نادي الزمالك بشكل كبير.

إنهاء الهجمات بطريقة إيجابية

من الأمور التي لفتت نظر رينيه فايلر بنادي الزمالك أيضاً هو النجاح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء فى العمل على إنهاء كافة الهجمات، وترجمة معظمها إلى فرص خطيرة لتحقيق أهداف، وأكد أن نادي الزمالك يملك عدد من المهاجمين الرائعين، وعلى رأسهم اللاعب المغربي الجنسية أشرف بن شرقي.

المهارة الفردية الخاصة بعناصر الهجوم بنادي الزمالك

أكد رينيه فايلر إلى جهازه من المعاونين أن مهاجمي نادي الزمالك خصوصاً في الأطراف، وبالأخص اللاعب الشهير محمود عبد الرازق الشهير بـ “شيكابالا”، واللاعب يوسف أوباما يتمتعون بمهارات كبيرة تمكنهم من مراوغة أي مدافع، وصناعة العديد من الفرص الخطيرة لزملائهم.

قوة التحام نادي الزمالك

وأوضح رينيه فايلر أن نادي الزمالك يتميز بـ التحامات لاعبيه، وخصوصاً المدافعين منهم بالقوة الكبيرة، وهو ما لاحظه المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلى، والذي أكد أن اللعب جيداً، والعمل على تنفيذ الخطط أمر ليس كافياً من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك، وشدد على لاعبيه أن الفوز سوف يكون عن طريق التدخلات الفردية إذا أرادوا الفوز في تلك المباراة الكروية.

العرضيات المتقنة من الأجنحة

أشاد السويسري فايلر بالعرضيات الناجحة، والمتقنة من أطراف الجانبية بنادي الزمالك، وكذلك الظهيرين، وهو ما يعمل على خلق فرص بالجملة لمهاجمي الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، ويساعد زملائهم على الوصول بكل سهولة ويسر إلى شباك المنافسين.

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