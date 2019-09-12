مرتضى منصور يُطالب بتخفيض عدد جماهير الأهلي والزمالك في السوبر

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني بضرورة تخفيض عدد جماهير كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المباراة القادمة التي تجمع بينهما على هامش مسابقة كأس السوبر المصري.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن من مصلحة نادي الزمالك أن يكون عدد جماهيره 20 ألف مشجع في هذه المباراة المنتظرة، إلا أن الاحتقان الشديد والتوتر بين القطبين مؤخراً قد يتسبب في أزمة كبرى المرحلة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أنه يُفضل حضور 5 آلاف مشجع فقط لكل فريق في مباراة السوبر المصري، حتى تتفادى الجهات الأمنية حدوث أي أعمال شغب من الجماهير الحاضرة في المدرجات، وهو ما قد يؤدي لحرمان الجماهير مرة أخرى من دخول الملاعب الموسم الحالي مثلما كان الحال تماماً في السنوات الماضية.

على صعيد متصل، شدد المستشار مرتضى منصور على أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يرحل مباشرة عن منصبه في حالة خسارة لقب السوبر المصري، نظراً لأن جماهير القلعة الحمراء لن ترحمه بعد الفوز بلقب وحيد طيلة الموسم الماضي بأكمله.

وعن أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا واقتراب انضمامه للنادي الأهلي يناير المقبل، أوضح المستشار مرتضى منصور أنه مستعد لشراء القميص الأحمر لكهربا على حسابه الخاص ولكن بدون “شورت”، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي الزمالك يمتلك حالياً لاعبين محترفين لا يقضون أوقات فراغهم في الملاهي الليلية.

وفي ختام حديثه، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا يتقاضى حالياً مع نادي ديبورتيفو البرتغالي 50 ألف دولار في الموسم، مشدداً على أن جماهير نادي الزمالك يجب عليها ألا تحزن على ذلك اللاعب، وخاصة بعدما خان الأهلي ثم تعاقد مع الزمالك، والآن خان الزمالك واقترب من العودة للأهلي.

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