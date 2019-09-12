أحمد عادل: الزمالك حاول ضمي الأشهر الماضية ورفضت بسبب الأهلي

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كشف النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة حالياً والأهلي سابقاً عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك معه من أجل ضمه طيلة الأشهر الماضية.

وأكد أحمد عادل خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دخل في مفاوضات مكثفة معه في الأشهر الماضية، من أجل التعاقد معه بعد إصابة حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش مباشرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أنه قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك على كافة التفاصيل المادية قبل إتمام الصفقة، وخاصة بعدما وافق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على رحيله نظراً لقوة العرض المُغري المقدم من نادي الزمالك.

وشدد أحمد عادل عبد المنعم على أنه مع مرور الوقت وبعد تفكير طويل، أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك برفضه العرض المقدم من طرفهم، بسبب انتمائه إلى النادي الأهلي منذ صغره، مما يجعل هناك استحالة لارتداء قميص الغريم التقليدي الزمالك بهذه البساطة.

وفي ختام حديثه، أوضح أحمد عادل أن نادي الزمالك كيان عريق وله جماهير عظيمة ومن الشرف انضمام أي لاعب له، إلا أن حب جماهير القلعة الحمراء له جعله يرفض في نهاية المطاف فكرة الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، وهو ما أثار علامات الاندهاش على اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي.

يُذكر أن محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى الأساسي للفارس الأبيض كان قد تعرض إلى إصابة خطيرة خلال تواجده رفقة المنتخب الوطني المصري في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا، مما أسفر عن تأكد غيابه عن الملاعب حتى العام المقبل 2020.

وبناءً على ذلك، حاول مجلس إدارة نادي الزمالك تعويض ذلك الغياب بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل ضعف مستوى كلاً من حارس المرمى البديل “عماد السيد” مثله مثل الشاب “عمر صلاح”، حيث تسبب كلاً منهما في خسارة فريق الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

وهو ما أسفر عن قيام نادي الزمالك بالتعاقد مع 3 حراس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي في مقدمتهم النجم محمد عواد قادماً من صفوف النادي الإسماعيلي، إضافة إلى كلاً من الثنائي محمد أبوجبل ومحمد فتحي.

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