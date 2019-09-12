رئيس نادي الزمالك: سأشتري قميص الأهلي لـ “كهربا” على حسابي

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أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إنه سوف يقوم بشراء قميص النادي الأهلي إلى اللاعب السابق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء محمود عبدالمنعم الشهير “كهربا”، المحترف خلال الوقت الراهن بصفوف نادي أفيس البرتغالي، في حال أراد اللاعب العودة.

وقد جاءت تلك التصريحات في إطار رد المستشار مرتضى منصور، على سؤال موجه له من قبل مقدم “برنامج الزمالك اليوم”، حول ماذا سوف يفعل إذا أراد اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، العودة إلى صفوف النادي الأهلي، حيث أعلن”سأشتري له القميص الأحمر على حسابي وأعطيه إليه، فلدي بن شرقي، ولاعبين أخرين لا يستهرون”.

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وأتم رئيس نادي الزمالك حديثه بخصوص اللاعب “كهربا”، بالإشارة إلى إنه لن يقبل بأقل من قيمة 100 مليون دولار أمريكي على سبيل التعويض لرحيله اللاعب محمد عبدالمنعم عن صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك.

وفي سياق مختلف فقد أعرب مرتضى منصور عن استنكاره، لما وصفه بـ “الحملة” على قائد فريق القدم بالقلعة البيضاء، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، على خلفية رقصه مع جماهير النادي الأهلي عقب تتويج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب نادي بيراميدز.

وأشار مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية له أُجرها مع “برنامج الحدث اليوم”، خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، “أن اللاعب شيكابالا يستحق الإعدام، فكان يقتل حينما يراوغ اللاعبين حيث أنه قاتل”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي الزمالك بطل كأس مصر، سوف يلتقي نظيره النادي الأهلي بطل الدوري المصري، يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، في بطولة السوبر.

وأشار المستشار مرتضى منصور، إنه سوف يجتمع مع بعض المسؤولين في قناة نادي الزمالك من أجل تحديد من سوف يعمل في البرامج، وأشار إلى أنه سوف يُقيم احتفالية تضم العديد من فنانين الدولة المصرية، الذين ينتمون تشجيعياُ إلى القلعة البيضاء.

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