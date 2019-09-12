إيتو: صلاح وماني خارج حسابات الكرة الذهبية لعدم احترام الأفارقة

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أثار أسطورة كرة القدم الكاميرونية سابقاً “صامويل إيتو” الجدل بقوة، بسبب تصريحاته حول هوية المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية عن العام الحالي 2019 في ظل ابتعاد اللاعبين الأفارقة عن هذه الجائزة لزمن طويل للغاية.

وأكد صامويل إيتو خلال تصريحات له لإحدى الصحف الكاميرونية أن جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2019 لن يفوز بها أي لاعب إفريقي مثلما يتوقع عشاق كرة القدم في القارة السمراء، بسبب عدم احترام المسؤولين عن الجائزة لللاعبين الأفارقة بشكل عام مثلهم مثل الاتحاد الدولي أو حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أنه من الطبيعي أن تذهب الجائزة العام الحالي إلى النجم المصري محمد صلاح، أو إلى زميله السنغالي ساديو ماني، نظراً لأن كلاهما نجح في التتويج مع فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وشدد “إيتو” في حديثه على أنه يتمنى أن يكون كلامه خاطئ هذه المرة، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن يفوز بها إما الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالرغم من عدم تتويج أي منهم بلقب دوري الأبطال في الموسم السابق.

يُذكر أن النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو كان قد أعلن قبل أيام قليلة من الآن عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة دامت 22 عاماً في الملاعب، وكانت من أبرز إنجازاته الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين مع برشلونة الإسباني أولاً عام 2009 ثم إنتر الإيطالي عام 2010، إلا أنه لم يفز بجائزة أفضل لاعب في العالم أو حتى في قارة أوروبا أو الكرة الذهبية طيلة مسيرته الرياضية.

على صعيد متصل، من المتوقع أن يحصد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول جائزة الكرة الذهبية في نهاية العام الحالي 2019، وخاصة بعدما تُوج في الآونة الأخيرة بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي 2018 / 2019، إضافة إلى تواجده في القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم ذاته.

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