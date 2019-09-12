الشيشيني: شيكابالا أفضل من محمد صلاح.. وأعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية

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صرح نجم القلعة البيضاء سامي الشيشيني، أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق الشهير بـ “شيكابالا”، يُعد أفضل من اللاعب الدولي ولاعب نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح من الناحية المهارية.

وأضاف سامي الشيشيني خلال تصريحات له عبر شاشة “MBC مصر”، أن اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” يعد أفضل من اللاعب الدولي محمد صلاح من الناحية المهارية، وأفضل منه بكثير”، وأكد أن اللاعب محمد صلاح خلال الوقت الراهن قدطوّر من نفسه، ومن أدائه من حيث السرعة.

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وتابع الشيشيني حديثه قائلاً، إن اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا”، كان يمتلك نفس المزايا من حيث السرعة، ومن حيث المهارة، إلا أنه لم يستغل تلك القدرات المهارية بسبب العديد من المشكلات التي قام بها خلال مشواره الكروي بالملاعب الرياضية.

وأكمل سامي الشيشيني تصريحاته الخاصة باللاعب “شيكابالا”، حيث أكد أنه يعد من أفضل، وأعظم اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية من الناحية المهارية.

وكشف نجم النادي الأهلي السابق خلال تصريحاته، “‘إن مشكلة اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا”، في نفسه من خلال قيامه ببعض المشاكل، وهذا ما شاهدته عندما كنت بالجهاز الفني مع المدير الفني الأسبق “دي كاستال”، خلال عام 2009”.

وواصل الشيشيني حديثه قائلاً، “إن اللاعب شيكابالا لولا الأزمات التي افتعلها لأصبح متواجداً في أكبر أندية العالم خلال الوقت الراهن”، وأنهى تصريحاته عن اللاعب،”شيكابالا أمامه فرصة أخيرة من أجل تعويض خسائر الوقت الماضي، سواء من الناحية المادية، أو من الناحية الفنية”.

وكان اللاعب عبدالرازق الشهير بـ “شيكابالا”، قد عاد إلى نادي الزمالك خلال الصيف الراهن، بعد فترة إعارة مع نادي أبولون اليوناني، ليقود الفريق الأبيض خلال الفترة السابقة للتتويج بمسابقة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بعد الفوز بنتيجة “3/ 0” في المباراة التي أقيمت مساء الأحد السابق على ملعب “برج العرب” في محافظة الاسكندرية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب محمود عبدالرازق “شيكابالا”، لن يكون متواجداً بمباراة نادي جينيراسيون فوت السنغالي والتي من المتعين أن تقام خلال يوم السبت القادم، ضمن ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابته.

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