الأهلي المصري والصفاقسي التونسي يتوصلان لإتفاق لحل أزمة “عمرو جمال”

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صرح نادي الصفاقسي التونسي عن التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي المصري بشأن صفقة اللاعب “عمرو جمال”، لاعب النادي الأحمر قبل أن يعود من جديد إلى الدولة المصرية من أجل تأدية الخدمة العسكرية.

وقد جاء الإتفاق بين الناديين أن اللاعب “عمرو جمال” سوف يعمل على قضاء موسمين بمصر لاعباً بصفوف طلائع الجيش، ثم ينتقل إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال شهر يوليو لعام 2021.

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وقد أعلن سامي بوصرصار السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، عن تأكيده أن النادي التونسي قد حصل على هذا الاتفاق الرياضي مساء أمس بعد إجراء العديد من المفاوضات مع النادي الأهلي المصري ووكيل اللاعب عمرو جمال بخصوص ملف اللاعب.

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