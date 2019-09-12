مرتضى منصور: الخطيب لا يعرف تاريخ صالح سليم ويوم القيامة ينتظر الأهلي في السوبر

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هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل قوي للغاية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك على هامش قيامه بإحياء ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي سابقاً.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن المايسترو صالح سليم رجل عظيم لم يأتِ مثله على الإطلاق في تاريخ كرة القدم المصرية، إلا أن الكابتن محمود الخطيب لا يعرف أي شيء عن تاريخ ذلك الرمز التاريخي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن صالح سليم كان من أصحاب المبادئ ومعتز بنفسه، إضافة إلى أنه كان يجلس بجوار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ولم يقم بتوجيه الإساءة لأي أحد طيلة حياته، وذلك بعكس بعض الأشخاص الآخرين الذين يحصلون على الساعات ويهربون من صاحبها.

وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه أعطى درساً للكابتن محمود الخطيب خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز، من خلال تواجده بين جماهير نادي الزمالك ورفض توجيه أي سباب منهم على الإطلاق للنادي الأهلي، وذلك بعكس ما يفعله “الخطيب” الذي يكون سعيداً حينما يسمع جماهير الأهلي تسب مرتضى منصور والمستشار تركي آل الشيخ.

وعن العقوبة التي تم فرضها على النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، أوضح المستشار مرتضى منصور أنها عقوبة ظالمة وتم استئنافها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحملة المنظمة الأهلاوية ضد شيكابالا لن يسمح نادي الزمالك بها تحت أي ظرف من الظروف.

وفي ختام حديثه، أضاف المستشار مرتضى منصور أن “شيكابالا” يستحق الإعدام لما يفعله باللاعبين على أرض الملعب، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأهلي ينتظره يوم القيامة في مباراة كأس السوبر المصري 20 سبتمبر 2019، كما أشار أيضاً إلى أن قائد فريق الزمالك لن يتأثر تماماً بكل ما يُثار حوله من الجانب الأهلاوي مؤخراً.

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