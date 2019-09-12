الغردقة تحتضن حفل اختيار أحسن لاعب كرة قدم بإفريقيا

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كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر، أن الوزارة بصدد توقيع عقد حفل اختيار أحسن لاعب في إفريقيا، والذي تقرر إقامته بأحد المنتجعات السياحية الفاخرة بمدينة الغردقة.

وأضافت المصدر أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، سوف يصل إلى مدينة الغردقة، خلال الساعات المقبلة،حيث يشهد توقيع العقد عدد من مشاهير الكرة في مصر وإفريقيا، وعلى رأسهم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، كذلك يحضر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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ولفت المصدر الذي رفض ذكر إسمه،إلى أنه من المتوقع وصول وتسكين الضيوف بعدد من المنتجعات السياحية ضمن مجموعة الشركة المستضيفة للحدث، لافتة إلى أنه سيكون هناك تغطية إعلامية من عدد من الوكالات الدولية والصحف العالمية والمحلية.

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة تشهد حالة من الرواج السياحي؛ بسبب تنظيم تلك الفعاليات والمهرجانات ذات الطابع العالمي، وذلك كله يجعلها مدينة سياحية لافتة للنظر للسائحين من جميع بلدان العالم، وهو ما يسهم في دفع الوفود السياحية إليها.