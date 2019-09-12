إيهاب جلال يُخطر لاعبي المصري باقترابه من منتخب مصر

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من نادي المصري البورسعيدي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أخطر جميع لاعبي الفريق باقتراب رحيله عن النادي الأيام القادمة، من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أن الكابتن إيهاب جلال حرص على الاجتماع بلاعبي فريق المصري البورسعيدي، حتى يُفسر لهم أسباب موافقته على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب منتخب مصر في السنوات القادمة.

Advertisements

وأشار المصدر أيضاً إلى أن الكابتن إيهاب جلال طلب من اللاعبين عدم الشعور بالغضب تجاهه بسبب قراره، نظراً لأن تدريب المنتخب الوطني المصري يُعد بمثابة الحلم الأكبر له منذ دخوله عالم التدريب، إضافة لكونه شرف كبير لأي مدرب مصر تولي ذلك المنصب خلال مسيرته التدريبية.

وشدد المصدر على أن الكابتن إيهاب جلال تمنى التوفيق والحظ السعيد لجميع لاعبي فريق المصري البورسعيدي، وخاصة قبل الصدام مع فريق ماليندي الكونغولي في دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي.

يُذكر أن منتخب مصر بات بدون جهاز فني منذ النسخة الماضية لمسابقة كأس أمم إفريقيا التي تم إقامتها في صيف العام الحالي 2019 على أرض مصر، حيث تم إقالة الجهاز الفني بأكمله بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، بعد الإقصاء المخيب من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولم يقم اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قبل استقالته، أو حتى الاتحاد الحالي المؤقت برئاسة عمرو الجنايني بالكشف رسمياً عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسمه في الأيام القادمة.

ومن المؤكد أن الهدف الرئيسي أمام المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سيكون هو التأهل أولاً إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم إفريقيا صيف عام 2021، ثم محاولة المنافسة على لقب البطولة، إضافة إلى التأهل إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم 2022 على أرض دولة قطر.

إقرأ أيضاً: مرتضى منصور: الخطيب لا يعرف تاريخ صالح سليم ويوم القيامة ينتظر الأهلي في السوبر