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يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد غياب دام لمدة 10 أيام تقريباً بسبب فترة التوقف الدولي الماضية في كافة أنحاء العالم.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات وأيضاً المعلق الخاص بكل مباراة من عمر الجولة.

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ويبدو الصراع ملتبهاً الموسم الحالي أيضاً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بين النصر حامل اللقب وبين غريمه التقليدي الهلال، فيما يبدو حال الاتحاد أفضل بكثير من الأهلي المتعثر.

وإليكم الآن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين .. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ضمك / الاتحاد، الجمعة 13 سبتمبر 2019، قناة “KSA Sport HD2″، المعلق مشاري القرني، الساعة 17:50 مساءً.

التعاون / العدالة، قناة “KSA Sport HD+1″، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 17:50 مساءً.

النصر / الشباب، قناة “KSA Sport HD1″، المعلق عبدالله الحربي، الساعة 19:35 مساءً.

الهلال / الفيحاء، السبت 14 سبتمبر 2019، قناة “KSA Sport HD1″، المعلق فارس عوض، الساعة 17:40 مساءً.

أبها / الرائد، قناة “KSA Sport HD+1″، المعلق مشاري القرني، الساعة 17:50 مساءً.

الأهلي / الوحدة، قناة “KSA Sport HD2″، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 19:45 مساءً.

الحزم / الاتفاق، الأحد 15 سبتمبر 2019، قناة “KSA Sport HD1″، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 17:50 مساءً.

الفيصلي / الفتح، قناة “KSA Sport HD2″، المعلق جعفر الصليح، الساعة 19:10 مساءً.

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