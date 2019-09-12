رسمياً: نتيجة قرعة الدوري المصري 2019 / 2020 .. الأهلي وسموحة الجولة الأولى

فريق الأهلي
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أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م، وذلك في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت القرعة عن صدام قوي لحامل اللقب في الجولة الأسبوع الأول من خلال استضافة فريق سموحة، فيما يحل فريق الزمالك الوصيف ضيفاً على فريق الاتحاد السكندري في لقاء آخر مرتقب.

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ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من شهر سبتمبر الحالي، على أن تنتهي المسابقة في شهر مايو من العام المقبل 2020.

وقد أسفرت القرعة أيضاً عن تحديد موعد مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الغريمان في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، أي في شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي 2019، على أن يتم تحديد موعد المباراة فيما بعد.

وإليكم الآن نتيجة قرعة الدوري المصري 2019 / 2020، الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز:

  • سموحة / الأهلي.
  • الزمالك / الاتحاد السكندري.
  • وادي دجلة / طنطا.
  • طلائع الجيش / المقاولون العرب.
  • أسوان / مصر المقاصة.
  • بيراميدز / إنبي.
  • المصري البورسعيدي / حرس الحدود.
  • الجونة / الإسماعيلي.
  • الإنتاج الحربي / إف سي مصر.

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