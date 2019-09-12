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شهد فندق ماريوت بالزمالك في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 إقامة مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م، والتي تنطلق تحديداً بداية من يوم 21 من الشهر الحالي أيضاً.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث يسعى فريق الأهلي للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة مرة أخرى والتي ستكون رقم 42 في تاريخه، فيما يسعى غريمه التقليدي فريق الزمالك التربع على عرش الكرة المصرية بعد غياب طويل.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات سوف يتم تحديد أيامها وموعد انطلاقتها في وقت لاحق:

الأهلي / سموحة. الأهلي / الإنتاج الحربي. الأهلي / أسوان. الأهلي / الزمالك. الأهلي / الجونة. الأهلي / المصري البورسعيدي. الأهلي / وادي دجلة. الأهلي / حرس الحدود. الأهلي / الإسماعيلي. الأهلي / الاتحاد السكندري. الأهلي / مصر المقاصة. الأهلي / إف سي مصر. الأهلي / طنطا. الأهلي / المقاولون العرب. الأهلي / إنبي. الأهلي / بيراميدز. الأهلي / طلائع الجيش.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

الزمالك / الاتحاد السكندري. الزمالك / مصر المقاصة. الزمالك / إف سي مصر. الزمالك / الأهلي. الزمالك / المقاولون العرب. الزمالك / إنبي. الزمالك / بيراميدز. الزمالك / طلائع الجيش. الزمالك / سموحة. الزمالك / فريق الإنتاج الحربي. الزمالك / أسوان. الزمالك / طنطا. الزمالك / الجونة. الزمالك / المصري البورسعيدي. الزمالك / وادي دجلة. الزمالك حرس الحدود. الزمالك / الإسماعيلي.

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