الجماهير المصرية تُطالب بتعيين حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر

حسام حسن
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حرصت الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم على مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمر الجنايني بضرورة تعيين الكابتن حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في المرحلة القادمة.

وقامت الجماهير المصرية بتدشين “هاشتاج” يحمل اسم الكابتن حسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، ليتم تداول الاسم بقوة بين مختلف رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مما أسفر عن تصدر اسم الكابتن حسام حسن قائمة التداول عبر الموقع.

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وهو ما يؤكد بدوره على رغبة الجماهير في تعيين الكابتن حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الفترة القادمة، بالرغم من انتشار بعض الأنباء في الساعات القليلة الماضية حول اقتراب الكابتن إيهاب جلال من المنصب ذاته.

يُذكر أن اتحاد الكرة المؤقت سبق وأن أكد أنه سوف يُعلن بشكل رسمي عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري في الأيام القادمة، بعد أن بات منتخب مصر بدون مدير فني منذ إقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري من ذلك المنصب إثر الفشل في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

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