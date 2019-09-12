محمد صلاح: أهدافي مع ليفربول ليست أهم من الفوز بالألقاب

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واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الدفاع عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها كثيراً في الآونة الأخيرة، بسبب اتهامه من جانب بعض جماهير ناديه بالفردية واهتمامه فقط بتسجيل الأهداف دون التفكير في التتويج بالألقاب مع النادي.

وكان فخر العرب “محمد صلاح” قد تُوج اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريق ليفربول عن شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2019، وهي الجائزة التي يمنحها نادي ليفربول بشكل شهري لأفضل لاعب في صفوفه منذ بداية كل موسم وحتى نهايته.

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وأكد الفرعون المصري “محمد صلاح” خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن كل الأهداف التي سجلها منذ انتقاله إلى قلعة أنفيلد رود ليست أهم على الإطلاق من الألقاب التي حققها أو التي ما يزال يطمح في الظفر بها في المستقبل القريب.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “صلاح” إلى أنه سعيد للغاية بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في فريق الريدز، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفريق بأكمله هو من حقق النجاح خلال شهر أغسطس الماضي وليس هو وحده.

وشدد محمد صلاح على أن الشهر الماضي كان استثنائياً للغاية بالنسبة إلى فريق ليفربول، بعدما تمكن الفريق من التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى الفوز في جميع مبارياته الأربعة التي خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن هدفه الثالث في مرمى فريق أرسنال، أوضح فخر العرب أن ذلك الهدف لا يُعد الأجمل بالنسبة له بشكل عام، بالرغم من اختياره أجمل هدف في شهر أغسطس في البريميرليج الموسم الحالي، إلا أنه سجل أهدافاً أجمل منه بكثير في أوقات سابقة.

وفي ختام حديثه، شدد الفرعون المصري على ضرورة تركيز فريقه بشكل كبير في المرحلة القادمة، حتى لا يفقد أي نقطة في الصراع من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نظراً لأن فريق الريدز أضاع اللقب في الموسم السابق بفارق نقطة وحيدة فقط عن البطل فريق مانشستر سيتي.

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