عرض ضخم من ريال مدريد لضم محمد صلاح

محمد صلاح
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بعدما أبدت إدارة “الريدز” موافقتها على رحيل اللاعب الدولي محمد صلاح عن صفوف ليفربول، ذكرت تقارير إنجليزية أن النادي الملكي يسعى للحصول على خدمات “مو صلاح”، مقابل 210 ملايين يورو.

وأوضح موقع “ليفربول إيكو”، و المختص بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، أن إدارة ريال مدريد الإسباني أبدت رغبتها في ضم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، بعدما جهزت عرضا ضخما من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وذلك حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” عربية.

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وأشار الموقع الإنجليزي أن إدارة الملكي رصدت نحو 210 ملايين يورو، لضم محمد صلاح عقب انتهاء الموسم الحالي 2019 – 2020 بالدوري الإنجليزي.

كان موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، ذكرت في أواخر الشهر الماضي أن إدارة “الريدز” أبدت استعدادها في الموافقة على رحيل صلاح، عقب انتهاء الموسم الجاري للدوري الإنجليزي، خصوصًا أن أغلب كبار أوروبا من الأندية تسعى لضم محمد صلاح، عقب ظهوره بمستوى متميز مع ليفربول طوال المواسم الثلاث الماضية.

وأكد الموقع الإيطالي أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تسعى لتحقيق أقصى عائد مادي من “مو صلاح”، حيث يخطط النادي لأن يكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، إذ يرصد النادي نحو 250 مليون يورو، من أجل إتمام الصفقة.

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