شوبير: مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة بدون جمهور

Advertisements

فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي سابقاً مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص موقف الجماهير من حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على هامش مسابقة كأس السوبر المصري بعد أسبوع واحد فقط من الآن خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكد الكابتن أحمد شوبير خلال تصريحات عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن الجهات الأمنية أخطرت مسؤولي الأهلي والزمالك في الاجتماع التنسيقي للمباراة، أن لقاء القمة سيُقام دون حضور الجماهير على ملعب القاهرة الدولي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن الجهات الأمنية قد حددت 100 مشجع فقط لكلاً من الطرفين، وهو ما أثار اندهاش كبير على وجه مسؤولي النادي الأهلي بعد تصريحات عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت في الساعات الماضية.

وشدد “شوبير” على أن عمرو الجنايني أعلن بشكل رسمي لمختلف وسائل الإعلام المصرية أن مباراة السوبر ستُقام بحضور 40 ألف مشجع، إلا أن الوضع يبدو قد تغير تماماً نظراً إلى حالة الاحتقان الشديد مؤخراً بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

إقرأ أيضاً: محمد صلاح: أهدافي مع ليفربول ليست أهم من الفوز بالألقاب