مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13/9/2019 .. النصر والشباب والإسماعيلي والأهلي بنغازي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019 العديد من المباريات على مستوى جميع المسابقات بعد نهاية فترة التوقف الدولي الماضية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة بعض مباريات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى بعض مباريات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأيضاً مباراة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ضمك / الاتحاد، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة “KSA Sport HD2” المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة 17:50 مساءً.

التعاون / العدالة، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة “KSA Sport HD+1” المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 17:50 مساءً.

النصر / الشباب، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة “KSA Sport HD1” المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة 19:35 مساءً.

الإسماعيلي / الأهلي بنغازي الليبي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” HD1 المجانية، المعلق عامر عبدالله، الساعة 18:00 مساءً.

ليل / أنجيه، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورتس” HD4 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 19:00 مساءً.

أميان / أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورتس” HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 20:45 مساءً.

فورتونا دوسلدورف / فولفسبورج، الدوري الألماني، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” HD5 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 20:30 مساءً.

ديربي كاونتي / كارديف سيتي، دوري البطولة الإنجليزي، الجولة السابعة، قناة “بي إن سبورتس” HD2 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 20:45 مساءً.

ريال مايوركا / أتلتيك بيلباو، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورتس” HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 21:00 مساءً.

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