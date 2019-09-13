موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” السبت 14/9/2019

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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ونيوكاسل يونايتد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونيوكاسل يونايتد

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة حصد النقاط الكاملة مثلما كان الحال تماماً في أول 4 مباريات خاضها في الموسم الحالي.

ويعلم فريق ليفربول جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن هذه المباراة أمام فريق نيوكاسل يونايتد تأتي بعد نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة، إضافة إلى أنها تأتي قبل مباراة منتظرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما ينزل فريق الريدز ضيفاً على فريق نابولي الإيطالي في أول جولة من دور المجموعات.

ومن المؤكد أن رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لن يكونوا في أفضل حال من الناحية البدنية في المباراة القادمة بالبريميرليج، ويبقى الأمر المهم هو ضرورة حصد النقاط الثلاث مهما كانت الطريقة التي سوف يتم بها الحصول عليها.

وبدون أدنى شك ستكون كل العيون موجهة نحو النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، بعد الخلاف الذي نشب بينهما قبل فترة التوقف الدولي الماضية، بسبب عدم قيام صلاح بتمرير كرة هدف محقق لماني، مما أسفر عن غضب عارم للأخير لحظة استبداله قبل نهاية المباراة السابقة أمام فريق بيرنلي.

على الجانب المقابل، يبدو فريق نيوكاسل يونايتد في وضعية مأساوية للغاية مع انطلاقة الموسم الحالي، حيث باتت الأجواء مشحونة للغاية ما بين جماهير النادي والإدارة بسبب رحيل المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

وهو ما أدى إلى تدهور حال الفريق منذ بداية الموسم الجاري، حيث قدم فريق نيوكاسل يونايتد عروضاً سيئة للغاية في جميع مبارياته، باستثناء فوزه اليتيم خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير، مما يعني أن الفريق سيكون مهدداً بالهبوط في حالة استمر الوضع على ما هو عليه في الأسابيع القادمة.

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