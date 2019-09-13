فرج عامر يؤكد حل أزمة بث مباريات سموحة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

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أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة مساء يوم أمس الخميس حل أزمة بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن كان النادي السكندري قد قرر بمنع بث مبارياته في الموسم الجديد لتأخر الشركة الراعية في سداد المستحقات المالية لنادي سموحة.

وقام الحساب الرسمي لنادي سموحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بنشر التالي: “بعد مكالمة تليفونية من من الأستاذ منتصر النبراوي رئيس الشركة الراعية للمهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، قرر مجلس الإدارة التراجع عن قرار منع بث مباريات الفريق، وذلك بعد الوصول لحل يُرضي جميع الأطراف”.

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وبناءً على ذلك، هدأ بال عشاق النادي الأهلي في كل مكان، نظراً لأن قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري العام قد أسفرت عن صدام مرتقب بين الأهلي وسموحة في الأسبوع الأول من عمر المسابقة.

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