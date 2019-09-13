موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا السبت 14/9/2019

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موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على أرض دولة غينيا الاستوائية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق كرة القدم العربية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كل التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وكانو سبورت قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على أرض دولة غينيا الاستوائية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، ستكون مباراة الأهلي وكانو سبورت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وكانو سبورت

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق كانو سبورت في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل موعد مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومن المؤكد أن فريق الأهلي لن تكون مهمته بتلك الصعوبة التي يواجهها غريمه التقليدي فريق الزمالك في الدور ذاته، حيث يجد المارد الأحمر نفسه في مواجهة فريق حديث النشأة بعدما تم إنشائه منذ 4 سنوات فقط لا غير.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن فريق كانو سبورت سوف يكون ضعيف المستوى خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق الأهلي، نظراً لأن الفريق المغمور قد نجح في التتويج بلقب الدوري المحلي في بلاده لأول مرة في تاريخه، مما قد يُشكل دافعاً قوياً أمامه من أجل كتابة التاريخ وإقصاء نادي القرن من دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبكل تأكيد لا يُعتبر الوقت الحالي مثالياً على الإطلاق لفريق الأهلي من أجل خوض مباريات صعبة على الصعيد القاري أو حتى المحلي، وخاصة بعد التغيير الذي حدث على الجهاز الفني في الأسابيع الماضية، من خلال إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني للمارد الأحمر، ومن ثم تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر في المنصب ذاته.

ويأمل “فايلر” في تحقيق النجاح مع الفريق الأهلاوي الموسم الحالي بالرغم من خبراته الضعيفة للغاية على مستوى التدريب بشكل عام وخاصة في قارة إفريقيا والمنطقة العربية، حيث لم يسبق له وأن تولى تدريب أي نادي عربي أو إفريقي من قبل خلال مسيرته التدريبية.

وبدون أدنى شك سوف يسعى المدرب السويسري لاستغلال هذه المباراة أمام مضيفه فريق كانو سبورت، من أجل التحضير بالشكل الأمثل لمباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك بعد أسبوع واحد فقط من الآن.

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