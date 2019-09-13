تشكيل النصر المتوقع الليلة أمام الشباب بالدوري السعودي للمحترفين

جوليانو
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يشهد ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019، وذلك حينما يستقبل فريق النصر ضيفه فريق الشباب، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة النصر والشباب تحديداً في تمام الساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الشباب:

  • حراسة المرمى: براد جونز.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.
  • خط الوسط: عبد الله الخيبري م بيتروس / نور الدين أمرابط / جوليانو / أحمد موسى.
  • خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.
  • المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

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