موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا السبت 14/9/2019

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق جينيراسيون فوت السنغالي مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على أرض دولة السنغال، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية، إضافة إلى عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وجينيراسيون فوت قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق جينيراسيون فوت السنغالي مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على أرض دولة السنغال، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور 32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، ستكون مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وجينيراسيون فوت

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق جينيراسيون فوت في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على العودة بأفضل نتيجة ممكنة من الأراضي السنغالية، حتى يضع قدماً في دور المجموعات من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد يمر فريق الزمالك حالياً بحالة معنوية عالية لا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة بعدما نجح في التتويج منذ أيام قليلة بلقب كأس مصر، وبالتالي تبقى له مباراة وحيدة فقط من أجل إنهاء الموسم الماضي الناجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأبناء القلعة البيضاء.

وهي مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي بعد أسبوع من الآن، حيث يسعى الفارس الأبيض للظفر بثلاثية تاريخية لم يتمكن من تحقيقها منذ زمن بعيد، علماً بأن فريق الزمالك كان قد تُوج أيضاً بلقب كأس الاتحاد الإفريقي الموسم الفائت.

ويتشابه الوضع الفني لفريق الزمالك مع غريمه الأهلي، حيث قام مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس من منصب المدير الفني لفريق الزمالك، قبل أن يتم الاستقرار على تعيين المدرب الصربي ميتشو قبل أسبوعين تقريباً من الآن.

ومن جانبه، أثبت المدرب الصربي حتى الآن أنه الاختيار المناسب من أجل قيادة الفارس الأبيض في المرحلة القادمة، نظراً إلى المستوى الفني العالي الذي قدمه فريق الزمالك منذ أيام قليلة في مباراة نهائي كأس مصر، والتي فاز فيها عن جدراة واستحقاق على حساب نظيره فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

على الجانب المقابل، يأمل فريق جينيراسيون فوت في استغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه في هذه المباراة من أجل تخطي عقبة فريق الزمالك، بالرغم من علمه جيداً أن بطاقة التأهل لدور المجموعات لن تُحسم إلا بعد نهاية مباراة الإياب على أرض مصر نهاية شهر سبتمبر الحالي

إقرأ أيضاً: تشكيل النصر المتوقع الليلة أمام الشباب بالدوري السعودي للمحترفين