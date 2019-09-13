الأهلي يؤكد جاهزية وليد أزارو قبل مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

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أكد النادي الأهلي اليوم الجمعة جاهزية نجمه المغربي وليد أزارو، من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي، أن المهاجم وليد أزارو كان يُعاني من جزع بسيط مما أسفر عن شعوره بألم في الركبة، وبالتالي غاب عن المران الجماعي يوم أمس الخميس.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، شدد على أن “أزارو” سوف ينتظم اليوم الجمعة مجدداً في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وخاصة بعدما اطمأن الجهاز الطبي عليه خلال الساعات الماضية.

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