موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني السبت 14/9/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وليفانتي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وليفانتي

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ليفانتي في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل فتح صفحة جديدة مع جماهيره الموسم الحالي، بعد النتائج غير المستقرة التي حققها الفريق الملكي في أول 3 جولات من عمر الموسم.

ويكفي الإشارة إلى أن فريق ريال مدريد سقط في فخ التعادل في آخر مباراتين على التوالي، مما يُحتم على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال ضرورة تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، بالرغم من كثرة الإصابات التي يُعاني منها فريقه منذ مطلع الصيف الحالي بشكل عام.

ويعلم الفريق الملكي جيداً مدى أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظره سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، علماً بأن فريق ريال مدريد سوف ينزل ضيفاً في منتصف الأسبوع الحالي على العاصمة الفرنسية باريس، من أجل ملاقاة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو ما يعني بالتالي أن المواجهة أمام فريق ليفانتي ستكون بمثابة الاختبار الهام للقدرات الفنية للاعبي الريال قبل الصدام المنتظر مع بطل فرنسا، على أمل ألا يتعثر الميرنجي مجدداً على ملعبه ووسط جماهيره مثلما كان الحال تماماً في أولى مبارياته أمام الضيف بلد الوليد الذي اكتفى بالتعادل إيجابياً معه بهدف لمثله لكل فريق.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ليفانتي في وضعية جيدة نوعاً ما في الآونة الأخيرة، مما يؤكد بدوره على أنه سيأتي للعاصمة الإسبانية مدريد دون أي خوف يُذكر على الإطلاق، وبالتالي سوف يسعى لتحقيق المفاجأة والخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير من معقل الملوك.

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