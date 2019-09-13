بالفيديو.. مؤمن زكريا يكشف سبب ابتعاده عن الملاعب: إصابتي نفسية وفكرت في الاعتزال وزعلان من “الأهلي”

الأهلي يخطر اللاعب مؤمن زكريا بفسخ تعاقده
الأهلي يخطر اللاعب مؤمن زكريا بفسخ تعاقده
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خلال الساعات الماضية، أصبح مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي حديث مواقع التواصل وذلك بعدما كشف عن طبيعة إصابته وسبب ابتعاده عن الملاعب.

وقال مؤمن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “اللعيب” عبر قناة ام بي سي مصر، إن سبب إصابته “نفسية”، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

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وتابع لاعب النادي الأهلي “إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، واختتمت بتعب والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد”، سوى 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.

وقال مؤمن إنه لا يتدرب منذ 6 أشهر بسبب الضغط وما واجهه من أحداث كسرته وفق قوله، في ظل ابتعاده عن الملعب والتدريب وأصدقائي، موضحا أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، متابعا “إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع”.

وعرض زكريا رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، والتي تضمنت عدم وضعه لأي عراقيل أو شروط للتجديد للنادي الاهلي، مضيفا “مضايق مما حدث معي في الأهلي، لا أحد يتصل أو يسأل عليّ، لانهم عشرة عمر”.

وأشار إلى أن المدير الفني الجديد فايلر لا يعرفه “ولكن عندي يقين في ربنا إني بعد شهر ونصف سأكون في الملعب”.

ووقع مؤمن للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، مؤكدا “ولكني غير مقيد حاليا، وبالتالي حر في الانتقال، وهذا لن يؤثر على استمرار في الأهلي رغم أنني تلقيت عدد من العروض”.

 

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