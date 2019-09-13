لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا: “كلنا معاك وفي ظهرك”

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تعاطف كبير مع لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، بعدما كشف عن حجم إصابته النفسية وتسببها في ابتعاده عن الملاعب، لتنتشر عبر “السوشيال ميديا” حملتا دعم للاعب من قبل الجمهور واللاعبين أيضا.

ودعّم لاعبو الأهلي زميلهم مؤمن زكريا كما تصدر هاشتاج “#ادعم_مؤمن_زكريا” قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر خلال الساعات الماضية.

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وقال صاحب الـ31 عاما في تصريحات لبرنامج “اللعيب” عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: “إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة”.

وجاءت رسائل دعم لاعبي الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي:

وكتب إكرامي عبر حسابه على “تويتر”: “الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف والدعم والمسانده، نحن جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت.. ألف سلامه عليك.

أحمد فتحي:

ونشر أحمد فتحي صورة تجمعه بمؤمن عبر حسابه على “تويتر” معلقا: “مؤمن يا اخويا وصديقي العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله ترجع احسن وأقوي من الأول كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي”.

مروان محسن:

وتمنى مروان زميله مؤمن السلامة كاتبا في تدوينته: “اللهم اني أسئلك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل فرج كربة وان تشفيه وتمده بالصحة والعافية”.

محمد هاني:

وكتب محمد هاني “أنا متأكد إنها فترة وهتعدى يا حبيبى.. ربنا يشفيك و يعافيك يا صاحبى وهترجع احسن واقوى من الاول بكتير”.

عمرو السولية:

وكتب السولية في تدوينته “

كلنا معاك يا حبيبى وفى انتظار عودتك من تانى إن شاء الله هترجع أقوى من الأول خلى عندك ثقة فى ربنا وفى نفسك زى ما عودتنا.

محمد مجدي أفشة:

واكتفى المنضم حديثا إلى النادي الأهلي اللاعب مجدي أفشة بقوله “ربنا يشفيك يارب”.

أحمد الشيخ:

وسانده أحمد الشيخ قائلا: “إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم.. فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط.. ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا حبيبى كلنا معاك وفى ضهرك”.

– وليد سليمان:

وكتب وليد سليمان عبر حسابه على “تويتر”: “ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي ان شاء الله هترجع احسن من الاول كلنا معاك في انتظارك يا بطل”.