محمد صلاح ينهي أزمته مع ساديو ماني بفيديو كوميدي

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بعد كثير من الأحاديث حول علاقتهما وتوترها خلال الفترة الماضية، أنهى محمد صلاح تلك الخلافات مع النجم السنغالي ساديو ماني بعد أن نشر النجم المصري فيديو كوميدي لهم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر محمد صلاح عبر موقع التغريدات القصير فيديو له بصحبة ماني، حيث ظهر الثنائي كأطفال صغار، قبل أن يركض مو نحو “ماني” ويقوم باحتضانه ثم يسير الثنائي سويا، بخاصية “الفوتشوب” على وجوههما.

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وتفاعل العديد من المتابعين مع فيديو محمد صلاح، والذي ظهر بشكل كوميدي مميز، مشيدين بإنهاء الخلافات التي ظهرت بشدة في مباراة ظهرت بيرنلي.

وكان ساديو ماني، قد عبر عن غضبه بشكل مبالغ ، بعد بعد استبداله في آخر دقائق لقاء بيرنلي بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بسبب أنانية محمد صلاح وعدم تمرير الكرة له.