رسمياً: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع

الأهلي والزمالك
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وأشار اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة المباراة في ملعب برج العرب بالتحديد، إضافة إلى السماح بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة مقسمين إلى 5 آلاف لكلاً من الطرفين.

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وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن هذه الخطوة من الجهات الأمنية تأتي في إطار سعيها لإعادة الحياة إلى المدرجات بعد أن تم إغلاقها في وجه جماهير الكرة المصرية طيلة السنوات الماضية بسبب أحداث الشغب.

وفي ختام البيان، طالب اتحاد الكرة جماهير القطبين الأهلي والزمالك بضرورة ضبط النفس والالتزام بسلوكيات التشجيع الرياضي دون الخروج عن النص، من أجل ضمان عودة الجماهير بشكل دائم إلى الملاعب المصرية الموسم الحالي مع زيادة أعداد الحضور في الأشهر القادمة.

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