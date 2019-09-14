مواعيد مباريات اليوم السبت 14/9/2019 .. ليفربول ونيوكاسل والأهلي وكانو سبورت

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية على مستوى جميع المسابقات في كافة أنحاء العالم.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 14/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى بعض المباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأيضاً مباريات أخرى في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 14/9/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ريال مدريد / ليفانتي، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة 13:00 ظهراً.

ريال سوسيداد / أتلتيكو مدريد، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة 18:30 مساءً.

برشلونة / فالنسيا، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 21:00 مساءً.

ليفربول / نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة 13:30 ظهراً.

توتنهام هوتسبير / كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة 16:00 عصراً.

مانشستر يونايتد / ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة 16:00 عصراً.

ولفرهامبتون / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 16:00 عصراً.

نورويتش سيتي / مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة 18:30 مساءً.

النصر العماني / الجزيرة الإماراتي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق عصام عبده، الساعة 14:15 ظهراً.

فيورنتينا / يوفنتوس، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة 15:00 عصراً.

نابولي / سامبدوريا، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 18:00 مساءً.

إنتر / أودينيزي، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 20:45 مساءً.

بوروسيا دورتموند / باير ليفركوزن، الدوري الألماني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة 15:30 عصراً.

لايبزيج / بايرن ميونخ، الدوري الألماني، الجولة الرابعة، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 18:30 مساءً.

الهلال / الفيحاء، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة KSA Sport HD1 المجانية، المعلق فارس عوض، الساعة 17:40 مساءً.

الأهلي / الوحدة، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة، قناة KSA Sport HD2 المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 19:35 مساءً.

الزوراء / الشرطة، كأس السوبر العراقي، قناة العراق الرياضية المجانية، المعلق رعد ناهي، قناة الكأس القطرية HD5 المشفرة، المعلق منتصر الأزهري، الساعة 17:00 مساءً.

باريس سان جيرمان / ستراسبورج، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 17:30 مساءً.

الاتحاد الليبي / حسنية أغادير المغربي، كأس الاتحاد الإفريقي، ذهاب دور ال32، قناة المغربية الرياضية المجانية، المعلق هشام فرج، الساعة 18:00 مساءً.

شباب الأهلي دبي / الشارقة، كأس السوبر الإماراتي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق علي سعيد الكعبي، قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله السعدي، قناة الشارقة الرياضية المجانية، المعلق راشد عبدالرحمن، الساعة 18:30 مساءً.

كانو سبورت من غينيا الاستوائية / الأهلي، دوري أبطال إفريقيا، ذهاب دور ال32، قناة أون سبورت HD1 المجانية، المعلق أيمن الكاشف.

جينيراسيون فوت السنغالي / الزمالك، دوري أبطال إفريقيا، ذهاب دور ال32، قناة أون سبورت HD1 المجانية، المعلق حاتم بطيشة.

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