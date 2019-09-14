محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام نيوكاسل بالبريميرليج

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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