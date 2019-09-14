موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني اليوم السبت 14/9/2019

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وفالنسيا قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما الليلة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وفالنسيا

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة مساء اليوم أمام ضيفه فريق فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على العودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد سقوطه في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام مضيفه فريق أوساسونا.

وبكل تأكيد أدخل ذلك التعادل البارسا في دائرة الشك مرة أخرى، وخاصة وأنه قد تعرض للخسارة في المباراة الافتتاحية الموسم الحالي على يد مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، مما يُثير الشكوك حول قدرة فريق برشلونة على المنافسة على جميع الجبهات في الموسم الجاري.

ويُدرك الفريق الكتالوني جيداً أن المرحلة القادمة أي شهر سبتمبر الحالي لن تكون الأمور سهلة عليه على الإطلاق، نظراً إلى صعوبة جميع المباريات القادمة التي تنتظره سواء داخل أو خارج أرضه، وخاصة مع انطلاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الحالي، علماً بأن البارسا يتواجد في مجموعة الموت مع الثنائي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي.

ويبقى الهاجس الأكبر للجماهير الكتالونية هو استمرار غياب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الملاعب بداعي الإصابة، على أمل أن يتمكن من التعافي سريعاً في الأيام القادمة في ظل حاجة فريق برشلونة لخدماته حالياً أكثر من أي وقت مضى.

على الجانب المقابل، يبدو وضع فريق فالنسيا صعباً بعد التغيير المفاجئ الذي طرأ على فريق الخفافيش في اليومين الماضيين، بعدما قرر رئيس النادي “بيتر ليم” إقالة المدرب الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال من منصب المدير الفني للفريق، وهو القرار الذي قد يؤثر بشكل سلبي على نتائج فريق فالنسيا في المرحلة القادمة.

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