تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام كانو سبورت .. أزارو يغيب بداعي الإصابة

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تشهد أرض دولة غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق كانو سبورت الغيني ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي وكانو سبورت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

ولن يتمكن المهاجم المغربي وليد أزارو من خوض مباراة الليلة، بسبب استمرار معاناته من الإصابة على مستوى الركبة، مما جعل الجهاز الفني للمارد الأحمر يُفضل استبعاده تحضيراً لمباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام مضيفه فريق كانو سبورت:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمود متولي / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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