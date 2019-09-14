مرتضى منصور يُعلن التكفل بعلاج مؤمن زكريا على نفقته الشخصية

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن التكفل بعلاج اللاعب مؤمن زكريا على نفقته الشخصية، بعدما كشف الأخير في الساعات الماضية عن إصابته بمرض نفسي بعدما تخلى النادي الأهلي عن خدماته الصيف الحالي.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أنه أخطر نجله أحمد مرتضى بالتواصل مع مؤمن زكريا بشكل شخصي حتى يتم التكفل بنفقات علاجه الأيام القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن ذلك القرار ليس من أجل “الشو الإعلامي”، وإنما من أجل مساعدة مؤمن زكريا الانسان قبل اللاعب، نظراً لأنه كان أحد أبناء نادي الزمالك سابقاً ثم انتقل بعدها إلى صفوف النادي الأهلي.

وفي ختام حديثه، شدد المستشار مرتضى منصور على أن المرض النفسي الذي يُعاني منه مؤمن زكريا حالياً يُعتبر أمراً طبيعياً، وخاصة بعدما تخلى عنه النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب بدون أي مقابل.

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