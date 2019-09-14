هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

Advertisements

يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق ليفانتي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / خاميس رودريغيز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / إدين هازارد / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي كريم بنزيمة.

إقرأ أيضاً: مرتضى منصور يُعلن التكفل بعلاج مؤمن زكريا على نفقته الشخصية